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ESOGÜ Ziraat Fakültesi Dekanı öğrenci adaylarına seslendi
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (ESOGÜ) ZİRAAT FAKÜLTESİ DEKANI PROF. DR. YUSUF ERSOY YILDIRIM TANITIM VİDEOSUYLA ÜNİVERSİTE ADAYLARINA SESLENDİ.
ESKİŞEHİR 21.07.2020, 13:49
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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Ersoy Yıldırım tanıtım videosuyla öğrenci adaylarına seslendi.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Ersoy Yıldırım “Tercihim ESOGÜ” programı kapsamında hazırlanan tanıtım videosuyla fakültenin imkânlarına yönelik bilgilendirmede bulundu. Tanıtım videosuna ESOGÜ resmi sosyal medya kanallarından ulaşılabiliyor.
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