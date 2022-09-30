ESOGÜ Yönetimi’nden Hastane Acil Servis Ünitesi’ne ziyaret

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak ve Üniversite Yönetimi ESOGÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Acil Servis Ünitesi ve Acil Tıp Ana Bilim Dalı’na bir ziyaret gerçekleştirdi.

Yönetimce üniversite birimlerine gerçekleştirilen rutin ziyarete, Prof. Dr. Kamil Çolak’a Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ramazan Erdağ, Prof. Dr. Kürşat Bora Çarman ve Prof. Dr. Hakan Demiral; Rektör Danışmanları Prof. Dr. Emine Gümüşsoy ve Doç. Dr. Oytun Meçik ile ESOGÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Engin Özakın ve ESOGÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Erben eşlik etti. Acil Servis Ünitesi’nde incelemelerde bulunan Rektör Prof. Dr. Kamil Çolak ve beraberindekilere görevli personel tarafından bilgilendirme yapıldı.