ESOGÜ yönetiminden EMYO önceki dönem müdürlerine teşekkür

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) yönetimi, Eskişehir Meslek Yüksekokulu (EMYO)’nun önceki dönem müdürlerine okulun bugünkü durumuna gelmesi yolunda verdikleri emeklerden dolayı bir minnettarlık ifadesi olarak, plaket takdiminde bulundu.

Plaket takdim töreni ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Arslantaş, Prof. Dr. Kamil Çolak ve Prof. Dr. Rifat Edizkan ve EMYO Müdürü Doç. Dr. Muhammet Ali Tiltay’ın da katılımlarıyla gerçekleşti. EMYO Müdürü Doç. Dr. Muhammet Ali Tiltay’ın takdim konuşmasının ardından kürsüye gelen EMYO Kurucu Müdürlüğünü yapmış olan ve halen ESOGÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekanlığı görevini yürüten Prof. Dr. Muammer Kaya, ağırlıklı olarak öğrencilere yönelik “Akademik Karikatür ile Eğitim Dünyamız” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Sunumunda öncelikle ESOGÜ ve EMYO’nun kuruluş ve gelişim süreçlerini anlatan Prof. Dr. Kaya, sonrasında öğrencilere başarıya ulaşmaları yolunda faydalı olacak öğütlerde bulundu.

Prof. Dr. Arzum Erken Çelik’ten, merhum eşine övgü dolu sözler

Sonrasında kürsüye gelen merhum Prof. Dr. Osman Nuri Çelik’in eşi Prof. Dr. Arzum Erken Çelik, Prof. Dr. Osman Nuri Çelik’in değişik yaşam dönemlerinde, mesleklerde, statülerde, milliyetlerde pek çok insanın hayatına ne kadar önemli ve ne kadar güzel dokunuşlar yaptığına tanık olduğunu kaydetti. Çelik’in bu insanlara hiçbir karşılık beklemeden zaman ayırdığını, emek harcadığını belirten Prof. Dr. Arzum Erken Çelik, bunun rahmetli eşinin hayatının düsturu ve kendisinin de gurur kaynağı olduğunu ifade etti. Çelik’in çalıştığı tüm yerlerde olduğu gibi EMYO’da görev yaptığı süre boyunca da üniversitesine, ülkesine katkıda bulunabilmek ve EMYO’yu geliştirebilmek için bir vizyon oluşturduğunu dile getiren Prof. Dr. Arzum Erken Çelik, bu vizyona uygun hedeflerin yolunu açabilmek için ise çalışma arkadaşlarının, öğrencilerinin ve diğer tüm paydaşlarının hayatlarına, kariyerlerine dokunmaya ve onlarla deneyimlerini paylaşmaya çalıştığını kaydetti.

Rektör Şenocak, Çelik’i tanımış olmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, vefatına kadar Rektör Danışmanlığı görevini de yürütmekte olan Prof. Dr. Osman Nuri Çelik’in görevlerini her zaman en iyi şekilde ve kendilerinin düşünmediği yönlerini de düşünerek yapmaya gayret eden, büyük hayalleri olan, mükemmeliyetçi bir insan olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Osman Nuri Çelik’i tanımış olmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Prof. Dr. Şenocak, böyle hocalar çoğaldıkça üniversitelerin araştırma üniversitesi haline geleceğini belirtti ve kendisine Allah’tan rahmet diledi. Prof. Dr. Kemal Şenocak EMYO’nun kuruluşu ve gelişmesine sağladıkları katkılardan dolayı Prof. Dr. Muammer Kaya ve Doç. Dr. Muhammet Ali Tiltay’a teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.

Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Kemal Şenocak EMYO Kurucu Müdürü Prof. Dr. Muammer Kaya’ya ve okulun önceki dönem müdürlerinden geçen yıl vefat eden Prof. Dr. Osman Nuri Çelik adına eşi Prof. Dr. Arzum Erken Çelik’e plaket takdiminde bulundu.