ESOGÜ yayınlarına 6 yeni kitap eklendi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi başvuru ve ders kitabı niteliği taşıyan 6 yeni kitap ile yayınlarını artırmaya devam ediyor.

ESOGÜ öğretim üyeleri tarafından yazılan kitaplar “Çocuklarda Kanama Bozuklukları”, “İş Etüdü”, “Mimari Bağlamsalcılık”, “Mühendislik Ekonomisi”, “Tarihte Eskişehir”, “Tıbbi ve Aromatik Bitkiler-I” adlarını taşıyor. Bu kitaplarla birlikte ESOGÜ Basımevinde basılan ve okuyucuyla buluşan kitap sayısı 150’ye ulaşırken, önümüzdeki süreçte bu sayının hızla artış göstermesi bekleniyor.