ESOGÜ Yayınları üniversite öğrencilerine ücretsiz dağıtılıyor

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Kütüphane Haftası dolayısıyla ESOGÜ Yayınları tarafından yayımlanan kitapları üniversite öğrencilerine ücretsiz dağıtıyor.

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, farklı disiplinlerden bilim insanlarının kaleme aldığı birbirinden değerli eserleri 3 Nisan Pazar gününe kadar öğrencilere dağıtmaya devam edecek.