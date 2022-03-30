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ESOGÜ Yayınları üniversite öğrencilerine ücretsiz dağıtılıyor
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Kütüphane Haftası dolayısıyla ESOGÜ Yayınları tarafından yayımlanan kitapları üniversite öğrencilerine ücretsiz dağıtıyor.
ESKİŞEHİR 30.03.2022, 16:09
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Kütüphane Haftası dolayısıyla ESOGÜ Yayınları tarafından yayımlanan kitapları üniversite öğrencilerine ücretsiz dağıtıyor.
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, farklı disiplinlerden bilim insanlarının kaleme aldığı birbirinden değerli eserleri 3 Nisan Pazar gününe kadar öğrencilere dağıtmaya devam edecek.