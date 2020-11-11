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ESOGÜ Yayınevinden zoologlar için ’Laboratuvar Kılavuzu’
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (ESOGÜ) FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. İ. METE MISIRLIOĞLU’NUN ESOGÜ YAYINEVİ TARAFINDAN YAYINLANAN ‘OMURGASIZ HAYVANLAR LABORATUVAR KILAVUZU’ ARAŞTIRMACILAR VE ÖĞRENCİLER İÇİN OMURGASIZ HAYVAN GRUPLARINA VE İNCELEME YÖNTEMLERİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ BİR KAYNAK SUNUYOR
ESKİŞEHİR 11.11.2020, 14:00
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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mete Mısırlıoğlu’nun ESOGÜ Yayınevi tarafından yayınlanan ‘Omurgasız Hayvanlar Laboratuvar Kılavuzu’ araştırmacılar ve öğrenciler için omurgasız hayvan gruplarına ve inceleme yöntemlerine ilişkin önemli bir kaynak sunuyor.
Dünya üzerinde tanımlanan canlı türlerini incelemenin ve on milyonlarla ifade edilen yeni türleri tanımlamanın ancak birtakım sınıflandırmalar ile mümkün olduğunu belirten Prof. Dr. İ. Mete Mısırlıoğlu, kitabında bu türlerden biri olan omurgasız hayvanları ele aldığını belirterek kitabın içeriğine ilişkin bilgiler verdi:“Bazı bilim adamları, bugüne kadar tanımlanan canlı türlerinin sayısının, dünya üzerindeki toplam tür sayısının yaklaşık yarısı kadar olduğunu ileri sürüyor. Bazıları ise tanımlanan türlerin, yeryüzünde yaşayan tüm canlıların sadece çok küçük bir kısmı olduğunu iddia ediyor. Konu üzerindeki tartışmalar devam etse de büyük çoğunluk, keşfedilmeyi bekleyen türlerle birlikte toplam tür sayısının on milyonlarla ifade edilecek kadar çok olduğunu düşünüyor. Elbette bu kadar çok ve çeşitli canlıları tanımak ve incelemek ancak onları belirli bir sistem ve düzen içinde gruplara ayırarak mümkün olabilir. İşte, farklı hayvan gruplarının yer aldığı bu laboratuvar kılavuzunun amacı da bu sistem ve düzen içinde sınıflandırılmış omurgasız hayvan gruplarını tanıtmak ve inceleme yöntemlerini göstermektir. Kılavuzda canlıların sınıflandırılmasıyla ilgili temel konuların yanı sıra hayvan gruplarının genel özellikleri ve bu özellikleri yansıtan şekillere yer verilmiştir.”