ESOGÜ Uçak Mühendisliği ile iş birliği

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ve ESOGÜ Uçak Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr Melih Cemal Kuşhan arasında gerçekleştirilen iş birliği ile bölüm öğrencileri Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı’nda ders işleyecek.

Tepebaşı Belediyesi, kentte faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar ile iş birliği çalışmalarına devam ediyor.

ESOGÜ Uçak Mühendisliği Bölümü ile yapılan iş birliği ile öğrenciler yıl boyunca bazı derslerini Tepebaşı Belediyesi’nin Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı’nda yapacak. Bir uçak mühendisliği bölümü için gerçekleştirilen çalışmanın Türkiye’de bir ilk olduğunu ifade eden Bölüm Başkanı Prof. Dr. Melih Cemal Kuşhan da Başkan Ataç’ı ziyaret ederek katkılarından dolayı teşekkürlerini iletti.

Türkiye’de bir ilk

Prof. Dr. Kuşhan, “ESOGÜ Uçak Mühendisliği Bölümü olarak Tepebaşı Belediyesi ile iş birliği içinde olmak çok mutlu edici. Eskişehir’in ilk uçak mühendisliği bölümüyüz ve öğrencilerimiz Türkiye’de bir ilki yaşadı. Tepebaşı Belediyesi’nin destekleri ile planlı ders programına bir belediye tesisi olan Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı girmiş oldu. Dönemin belli haftalarında öğrencilerimiz ve hocaları, derslerini tesiste yürütüyorlar. Türkiye’de ilk olan bu olayın belgesini imzaladık. İlerleyen zamanlarda bölümümüze gururla asacağımız bu belge, bu dersi kayıt altına alan bir belge oldu” dedi.

“Havacılık kentimiz için önemli”

Başkan Ataç da hem ziyaretten hem de ESOGÜ Uçak Mühendisliği Bölümü ile yapılan iş birliğinden dolayı mutlu olduğunu ifade ederken, “Eskişehir’in kent kimliklerinden bir tanesi de kuşkusuz havacılıktır. Bu alanda daha fazla yer almamız, gelecek nesillerimizin, gençlerimizin havacılığa ilgi duyması adına Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkımızda bir dizi çalışma gerçekleştirmiştik. ESOGÜ Uçak Mühendisliği Bölümünün yetkilileri, değerli hocalarımız ile de verimli bir iş birliği sürdürüyoruz. Kentimizin havacılık alanında gelişmesi adına yaptığımız çalışmayı da değerli buluyorum. Kıymetli hocalarımıza teşekkür ediyor, öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.

Başkan Ataç ve Prof. Dr. Kuşhan daha sonra iş birliğini kayda alan metne imza attı. Buluşmaya Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yalnızoğlu, Bölüm Başkan Yardımcısı Öğretim Görevlisi Dr. Seyid Fehmi Diltemiz, Mali Danışmanı Gülfidan Demirkaya ve Öğretim Üyesi Dr. Zafer Öznalbant da eşlik etti.