banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Öğretmenler günü neden 5 Ekim’de kutlanır?
Öğretmenler günü neden 5 Ekim’de kutlanır?
Twitter'a 'Birdwatch' özelliği geliyor
Twitter'a 'Birdwatch' özelliği geliyor
Vitor Hugo Türkiye'de
Vitor Hugo Türkiye'de
Küfürbaz papağanlar 'sürüldü'
Küfürbaz papağanlar 'sürüldü'

ESOGÜ Türkiye’deki en iyi üniversiteler arasında 25’nci sırada

ESOGÜ TÜRKİYE’DEKİ EN İYİ ÜNİVERSİTELER ARASINDA 25. SIRADA

ESKİŞEHİR 05.10.2020, 11:25
3
ESOGÜ Türkiye’deki en iyi üniversiteler arasında 25’nci sırada

Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı tarafından hazırlanan Türkiye’deki üniversitelerin akademik performans sıralaması açıklandı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Türkiye’de bulunan devlet ve vakıf dahil toplam 166 üniversite arasında 25’inci sırada yer aldı. 110 devlet üniversitesi arasında 21’inci; Tıp Fakültesi olan 81 üniversite arasında 17’nci sıraya yerleşti. URAP 2020-2021 sıralaması Web of Science/InCites gibi uluslararası kaynaklar ile YÖK’ün yayınladığı veriler; makale sayısı, atıf sayısı, bilimsel doküman sayısı, doktora öğrenci oranı, öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı kategorilerinden oluşuyor.

URAP tarafından yapılan açıklamada, üniversitelerin gelişmeye açık yanlarını fark etmelerine yardımcı olmanın amaçlandığı belirtilerek “Üniversitelerimizin dünyadaki yeri çok sayıda Avrupa üniversitesinden daha iyidir. Üniversitelerimiz, tüm maddi sıkıntılara ve kadro sorunlarına karşın uluslararası sıralamalarda dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer almaktadır” ifadelerine yer verildi.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
30°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 05 Ekim 2020
İmsak 05:34
Güneş 06:58
Öğle 12:58
İkindi 16:11
Akşam 18:47
Yatsı 20:06
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 10
2. Fenerbahçe 4 8
3. Karagümrük 4 7
4. Galatasaray 4 7
5. Erzurumspor 4 7
6. Antalyaspor 4 7
7. Hatayspor 4 7
8. Göztepe 4 6
9. Kasımpaşa 4 6
10. Kayserispor 4 6
11. Konyaspor 3 5
12. Trabzonspor 4 5
13. Sivasspor 3 4
14. Gençlerbirliği 3 4
15. Beşiktaş 4 4
16. Malatyaspor 4 4
17. Gaziantep FK 4 3
18. Çaykur Rizespor 4 2
19. Denizlispor 4 2
20. Ankaragücü 3 1
21. Başakşehir 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 4 9
2. Altınordu 4 9
3. Tuzlaspor 4 8
4. Adana Demirspor 4 8
5. Samsunspor 4 8
6. Altay 4 7
7. Ankara Keçiörengücü 4 7
8. Giresunspor 4 7
9. Adanaspor 4 6
10. Balıkesirspor 4 6
11. Akhisar Bld.Spor 4 4
12. Bursaspor 4 4
13. Bandırmaspor 4 4
14. Ümraniye 4 4
15. Ankaraspor 4 3
16. Eskişehirspor 4 2
17. Boluspor 4 1
18. Menemen Belediyespor 4 1
Takımlar O P
1. Everton 4 12
2. Aston Villa 3 9
3. Leicester City 4 9
4. Arsenal 4 9
5. Liverpool 4 9
6. Tottenham 4 7
7. Chelsea 4 7
8. Leeds United 4 7
9. Newcastle 4 7
10. West Ham 4 6
11. Southampton 4 6
12. Crystal Palace 4 6
13. Wolverhampton 4 6
14. Man City 3 4
15. Brighton 4 3
16. M. United 3 3
17. West Bromwich 4 1
18. Burnley 3 0
19. Sheffield United 4 0
20. Fulham 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Real Betis 5 9
3. Real Sociedad 5 8
4. Villarreal 5 8
5. Barcelona 3 7
6. Sevilla 3 7
7. Getafe 4 7
8. Valencia 5 7
9. Cádiz 5 7
10. Granada 4 7
11. Osasuna 4 6
12. Atletico Madrid 3 5
13. Celta de Vigo 5 5
14. Eibar 5 4
15. Huesca 5 4
16. Elche 3 4
17. Deportivo Alaves 5 4
18. Levante 4 3
19. Athletic Bilbao 4 3
20. Real Valladolid 5 2