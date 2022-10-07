ESOGÜ Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı’ndan halka açık panel

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü dolayısıyla halka açık panel düzenleyecek.

ESOGÜ tarafından düzenlenecek “COVİD Pandemisi Sonrası Ruhsal Sağlığımız” başlıklı halka açık panel, 10 Ekim 2022 Pazartesi günü saat 12.30’da Taşbaşı Kültür Merkezi’nde; Psikiyatri Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Çınar Yenilmez, Arş. Gör. Dr. Seyhan Oktar ve Arş. Gör. Dr. Fazilet Köksal’ın konuşmacı olarak katılımları ile gerçekleştirilecek.

“Pandemi ve savaş gibi küresel sorunlar toplum ruh sağlığını etkiliyor”

Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Çınar Yenilmez, panele ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

“10 Ekim günü her sene Dünya Ruh Sağlığı Federasyonu tarafından belirlenen tema çerçevesinde ‘Dünya Ruh Sağlığı Günü’ olarak kutlanmaktadır. 2022 yılının teması ‘Ruh Sağlığını ve Ruhsal İyilik Halini Küresel Bir Öncelik Haline Getirelim’ olarak belirlenmiştir. Pandemi, savaş, ekonomik kriz, göç gibi küresel sorunların yaşandığı son yıllarda toplumsal iyilik halimiz ve ruh sağlığımız da bu sorunlardan etkilenmektedir. Biz de Psikiyatri Ana Bilim Dalı olarak bu temadan yola çıkarak, 10 Ekim 2022 tarihinde saat 12.30’da Taşbaşı Kültür Merkezi’nde pandemi ve diğer krizlerde ruh sağlığının olumsuz etkilenen yönlerini tespit etmek ve iyileştirmenin yanında, bu gibi kriz dönemlerinde ruh sağlığının korunması ve öncelik haline getirilmesi amacıyla bir panel düzenliyoruz. Faydalı olacağını düşündüğümüz panelimize tüm halkımız davetlidir.”