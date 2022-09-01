ESOGÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Görenek Avrupa Kardiyoloji Kongresi’nde görev aldı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Bülent Görenek, 26-29 Ağustos tarihlerinde Barselona’da gerçekleştirilen Avrupa Kardiyoloji Kongresinde iki oturuma başkanlık yaptı.

Kardiyoloji alanında dünyanın en geniş katılımlı kongresi olan Avrupa Kardiyoloji Kongresi, 26-29 Ağustos 2022 tarihleri arasında İspanya’nın Barselona kentinde yapıldı. Çoğu kardiyoloji uzmanı olan on binlerce hekimin iştirak ettiği kongrede, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Bülent Görenek iki önemli bilimsel oturuma başkanlık yaptı.

“ESOGÜ’de başarı ile gerçekleştirilmektedir”

Bu bilimsel oturumlardan birinde kalbin kulakçıklarından kaynaklanan “atriyum fibrilasyonu” adı verilen çarpıntıdaki son gelişmelerin ele alındığını belirten Prof. Dr. Bülent Görenek, “Bu çarpıntı bazen hastalar tarafından hissedilmeyebilmektedir. Ancak hasta hissetmese de ‘atriyum fibrilasyon’ inmeye sebep olabilmektedir. Bu durumlarda çarpıntıyı tespit etmek için çeşitli tıbbi cihazlardan yararlanılması önem taşımaktadır. Ayrıca kalp yetmezliğinin eşlik ettiği durumlarda ‘ablasyon’ denilen yöntemle çarpıntıya neden olan dokuların yakma ya da dondurma yöntemi ile tedavi edilmesi önemlidir. Çarpıntı tedavisinde en son teknolojinin kullanıldığı ablasyon işlemleri yıllardır ESOGÜ’de başarı ile gerçekleştirilmektedir. Bunun ötesinde öğretim üyelerimiz uluslararası pek çok bilimsel kılavuzun hazırlanmasında görev alarak mesleki bilgi ve deneyimlerini dünyanın çeşitli ülkelerinden pek çok bilim insanı ile paylaşmaktadır.”

Prof. Dr. Bülent Görenek Barselona’daki kongrede sunulan ve yayınlanan “Kalbin Karıncıklarından Kaynaklanan Çarpıntıların Önlenmesi ve Kalp Nedenli Ani Ölümlerden Korunma” isimli uluslararası bilimsel kılavuzun hazırlanmasında da görev aldı.