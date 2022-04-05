ESOGÜ Tıp Fakültesi mezunu öğrencisi TUS’ta 9. oldu

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi 2021 mezunu Selin Salıcı, 2022 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nda (TUS) 22 bin 214 aday arasında Temel Tıp Bilimleri Testi’nde aldığı 81,16924 puanla 9’uncu; Klinik Tıp Bilimleri Testi’nde aldığı 80,67120 puanla 14’üncü oldu.

Emeklerinin karşılığını almaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Salıcı, çalışmalarına beşinci dönemde başladığını, koronavirüs karantina süreçlerini verimli geçirdiğini belirterek, “Tıpta Uzmanlık Sınavına hazırlık her tıp fakültesi öğrencisinin bildiği veya tahmin ettiği üzere zorlu bir süreç. Yaklaşık iki yıl gibi bir hazırlık sürecinin ardından Mart 2022 Tıpta Uzmanlık Sınavı’nda Temel Bilimlerde 9’unculuk, Klinik Bilimlerde de 14’üncülükle kendi adıma çıkarabildiğim en büyük sonucu elde ettim. TUS’a hazırlananlara tavsiyem yeterli emek ve zaman verilirse başaramayacağımız hiçbir hedefin olmayacağıdır. Bu noktaya gelmemde katkısı büyük olan tüm ESOGÜ Tıp Fakültesi hocalarıma teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.