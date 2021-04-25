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ESOGÜ Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri için çalışıyor

Dünya çapında bir üniversite derecelendirme kuruluşu olan Times Higher Education’ın (THE) Impact Rankings 2021 raporu açıklandı.

ESKİŞEHİR 25.04.2021, 19:11
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ESOGÜ Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri için çalışıyor

Dünya çapında bir üniversite derecelendirme kuruluşu olan Times Higher Education’ın (THE) Impact Rankings 2021 raporu açıklandı.

Dünya üniversitelerinin toplumsal, çevresel ve sosyal gelişim üzerindeki katkılarını belirlemek üzere oluşturulan bu sıralama sistemi içerisinde üniversitelerin Birleşmiş Milletler’in “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri” (Sustainable Development Goals- SDG) ile uyumlu stratejileri ve uygulamaları değerlendirmeye alındı. Rapora göre Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi için de sıralamalarda yer alırken, en yüksek puanla sıralamaya girdiği üç Sürdürülebilir Kalkınma başlığı ise; 52.1 puanla SDG 3-Sağlık ve Kaliteli Yaşam, 46.9 puanla SDG 8-İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme ve 43.4 puanla SDG 5-Toplumsal Cinsiyet Eşitliği başlıkları oldu.
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