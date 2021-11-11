ESOGÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün yeni Müdürü Doç. Dr. Oytun Meçik görevine başladı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü görevine atanan Doç. Dr. Oytun Meçik görevine başladı.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Oytun Meçik, düzenlenen devir-teslim töreni ile görevi Prof. Dr. Mesut Erşan’dan devraldı. Devir-teslim, ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Arslantaş, Prof. Dr. Kamil Çolak ve Prof. Dr. Rifat Edizkan ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. A. Mesud Küçükkalay’ın da katılımlarıyla gerçekleşti. Rektör Prof. Dr. Kemal Şenocak görevini devreden Prof. Dr. Mesut Erşan’a bugüne kadarki çalışmaları için teşekkür ederken, yeni Enstitü Müdürü Doç. Dr. Oytun Meçik’e görevinde başarılar diledi.