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ESOGÜ Sanat ve Tasarım Fakültesinden Sanal Sergi
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sanat ve Tasarım Fakültesi etkinliklerine pandemi sürecinde sanal ortamda devam ediyor.
ESKİŞEHİR 28.02.2021, 12:42
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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sanat ve Tasarım Fakültesi etkinliklerine pandemi sürecinde sanal ortamda devam ediyor.Yılı Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğrenci Mezuniyet Sergisi” sanal olarak düzenlendi. Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümlerinden öğrencilerin yaptığı çalışmaların sergilendiği sanal sergi internet üzerinden ziyaret edilebiliyor.