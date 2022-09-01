ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak’tan 2 Eylül mesajı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, 2 Eylül Eskişehir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü vesilesiyle bir mesaj paylaştı.

Prof. Dr. Kamil Çolak mesajında, şanlı bir direniş gösteren Eskişehir’in düşman işgalinden kurtuluşunu kutlamanın gururu içinde olduğunu belirterek, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderlik ettiği kurtuluş mücadelemize inanç ve kararlılıkla destek vermiş olan Eskişehir; nice kahramanlıklar ortaya koymuş ve neticede düşman işgalinden gururla kurtulmuştur. Eskişehir halkının bu onurlu ve gururlu gününü kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile vatanlarını savunurken canlarını feda eden aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, şükranlarımı sunuyorum” ifadelerine yer verdi.