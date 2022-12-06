ESOGÜ rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak’ın, ’Mevlana’yı Anma Haftası’ mesajı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, Mevlana’yı Anma Haftası’na dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mevlana’nın 13’üncü yüzyıldan bugüne düşüncesinin sayısız dile çevrilmiş eserleriyle insanlığa ışık tuttuğunu ifade eden Çolak, Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin sevgi, barış, birlik, kardeşlik ve hoşgörünün sembolü olarak kalplerde yaşadığını söyledi.

Mevlana’nın “Ne olursan ol yine gel” sözüyle dostluk ve hoşgörüye verdiği kıymeti ve insan sevgisini eşsiz biçimde ifade ettiğini belirten Çolak, mesajına şöyle devam etti:

"Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol” düsturuyla insanlığı doğruluğa, dürüstlüğe çağıran Hz. Mevlana, “Ne olursan ol yine gel” sözüyle de dostluk ve hoşgörüye verdiği kıymeti ve insan sevgisini eşsiz biçimde ifade etmiştir. Hz. Mevlana hayatını “Hamdım, piştim, yandım” cümlesiyle özetlemiş ve bu mütevazı tavrı tüm eserlerinde ve insan ilişkilerinde ortaya koymuştur. Hz. Mevlana sevgi, hoşgörü, barış gibi evrensel değerleri yoğun olarak işlediği eserleri ile kendisinden asırlar sonra bile dünya insanlarının duygu ve düşünce ikliminde yeni ufuklar açılmasına vesile olmakta ve Mevlana sevgisi tüm dünyada gittikçe yayılmaktadır. Hz. Mevlana’nın hayatı ve eserleri ile verdiği mesajların gençler başta olmak üzere insanlığa anlatılması ve aktarılmasının dünya barışına katkı sağlayacağı aşikârdır. Bu düşüncelerle insanlığa din, ahlak, ilim ve akıl yolunda yüzyıllardır ışık tutan, gönüller sultanı Hz. Mevlana’yı 749’uncu vuslat yıl dönümünde sevgi, saygı ve rahmetle anıyorum.”