ESOGÜ Rektörü Kamil Çolak’ın 2022-2023 Akademik Yılı mesajı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, gençleri bilimin ışığında yepyeni bilgilerle donatarak geleceklerini birlikte inşa edeceklerini belirtti.

2022-2023 Akademik Yılı ile alakalı mesajında, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nin, yarım asrı aşkın süredir eğitim verdiğine dikkat çeken Rektör Prof. DR. Kamil Çolak, “Yarım asrı aşkın bilimsel birikimi ve akademik geçmişi ile ülkemizin köklü yükseköğretim kurumları arasında yer alan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, alanında uzman akademik kadroları, idari personeli ve iyi yetişmiş mezunlarıyla şehrine ve ülkesine değer katmaktan gurur duyan bir üniversitedir. Bilginin geleceğini şekillendirmek için birlikte çıktığımız yolu, her sene 30 binden fazla öğrencimizle birlikte yürüyoruz. Bu eğitim-öğretim yılında da aramıza katılan sizlerle büyüyüp güçlenmeye, daha büyük adımlar atmaya devam edeceğiz. Bilime katkı sunan; sanayi, kamu ve sivil toplum kuruluşlarıyla hayatın içinde yer alan Üniversitemiz, öğrencilerini en iyi şekilde geleceğe hazırlayacaktır. Bu süreçte, yeni öğrencilerimiz üniversite hayatı için Eskişehir’i ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesini seçmekten memnuniyet duyarken, bizler de gençliklerinin en güzel yıllarına tanıklık etmenin heyecanını taşıyacağız. Bu amaçla kıymetli öğrencilerimizin, eğitim-öğretim imkânlarının yanı sıra, çeşitli kampüs olanaklarını verimli kullanabilmeleri için elimizden gelen gayreti gösteriyor, Üniversitemizi yeni döneme en iyi şekilde hazırlıyoruz. Amfilerimize, laboratuvarlarımıza, sosyal tesislerimize, kütüphanemize, kampüsümüze neşe katacak olan geleceğimizin teminatı gençlerimizi bilimin ışığında yepyeni bilgilerle donatarak geleceklerini birlikte inşa edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle başta öğrencilerimiz olmak üzere tüm akademik ve idari personelimizin 2022-2023 eğitim-öğretim yılını tebrik ediyor, en içten dileklerimle başarılar diliyorum.” diye belirtti.