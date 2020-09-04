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ESOGÜ Öğretim Üyesi Atalay’ın başarısı
ESOGÜ ÖĞRETİM ÜYESİNİN BAŞARISI
ESKİŞEHİR 04.09.2020, 11:28
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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Eray Atalay, İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından finanse edilen Chevening bursu kapsamında Birleşik Krallık’ta master eğitimi almaya hak kazandı.
Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği, University College London’da Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği alanında Cheveningfco ödülü ile eğitim alacak Dr. Atalay’ı sosyal medya hesapları aracılığı ile tebrik etti.
Adını, dışişleri bakanının resmi konutu Chevening House’tan alan Chevening bursları her yıl yaklaşık iki bin öğrenciye eğitim imkânı sunuyor.
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