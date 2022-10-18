ESOGÜ öğretim üyeleri dünyanın en etkili bilim insanları arasında

Stanford Üniversitesi’nden John P.A. Ioannidis, Kevin W. Boyack ve Jeroen Baas tarafından gerçekleştirilen bir araştırmada, dünyanın en etkili bilim insanları belirlendi. İki farklı kategoride hazırlanan listede Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ)’nden bilim insanları da yer aldı.

Bilim insanlarının sahip olduğu çalışmalara aldığı atıfların ölçüt olarak kullanıldığı araştırmada, çalışma alanlarında yüzde 2’lik dilimde bulunan tüm dünyadaki bilim insanlarına yer verildi. “2021 Yılı” ve “Kariyer Boyu” olmak üzere iki farklı kategoride hazırlanan listede Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nden bilim insanları da yer aldı.

2021 yılı kategorisi

2021 Yılı kategorisinde dünyanın en etkili bilim insanları listesinde yer alarak ESOGÜ’yü temsil eden 13 öğretim üyesi; Prof. Dr. İlker Bekir Topçu (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi), Doç. Dr. Selim Gürgen (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi), Prof. Dr. Muammer Kaya (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi), Prof. Dr. Cemal Cingi (Tıp Fakültesi), Prof. Dr. Bülent Görenek (Tıp Fakültesi), Prof. Dr. Sevgi Şensöz (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi), Prof. Dr. Hakan Çevikalp (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi), Doç. Dr. Evren Yasa (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi), Prof. Dr. Nevzat Konar (Ziraat Fakültesi), Doç. Dr. Mürsel Arıcı (Fen Fakültesi), merhum Prof. Dr. Osman Nuri Çelik (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi), Prof. Dr. Hilal Kıvrak (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi) ve Doç. Dr. Gökhan Kılıç (Fen Fakültesi) oldu.

Kariyer boyu kategorisi

Kariyer Boyu kategorisinde ise ESOGÜ’den 9 öğretim üyesi dünyanın en etkili bilim insanları listesinde yer aldı. Kariyer Boyu listesinde ESOGÜ’yü temsil eden öğretim üyeleri; Prof. Dr. İlker Bekir Topçu (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi), Prof. Dr. Vural Bütün (Fen Fakültesi), Prof. Dr. Veysel Yılmaz (Fen Fakültesi), Prof. Dr. Mustafa Anık (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi), Prof. Dr. Hakan Çevikalp (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi), Prof. Dr. Sevgi Şensöz (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi), Doç. Dr. Selim Gürgen (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi), emekli Prof. Dr. Gözen Bereket (Fen Fakültesi) ve Prof. Dr. Muammer Kaya (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi) oldu.