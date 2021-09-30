ESOGÜ öğrencilerinden TEKNOFEST başarısı

TEKNOFEST 2021’de ESOGÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencileri dereceye girerek önemli bir başarı elde etti.

2021 yılı TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında lisans, lisansüstü ve doktora öğrencilerine yönelik düzenlenen ve 150 libre itki üreten bir turbojet motorunun kavramsal tasarımını amaçlayan Jet Motor Tasarım Yarışması’na, Schrödinger’s CAD takımı ile katılan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencileri dereceye girerek önemli bir başarı elde etti.

Kavramsal Tasarım Raporu, Detay Tasarım Raporu ve Final Değerlendirme olmak üzere üç farklı aşamada gerçekleştirilen yarışmaya Doç. Dr. Özge Altun’un danışmanlığında katılan ESOGÜ Makine Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencileri Çağla Kaymaz, Edanur Karaca ve Ali Gezer’den oluşan Schrödinger’s CAD takımı üçüncülük ödülünü kazandı. 197 takımın katıldığı yarışmada dereceye giren üç takım tarafından tasarlanan jet motor modelleri TEI-TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. tesislerinde üretildi. Schrödinger’s CAD takımının başarısı ESOGÜ’yü gururlandırdı.