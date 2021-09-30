banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Yargıtay'dan emsal karar: Kiracı ölünce...
Yargıtay'dan emsal karar: Kiracı ölünce...
Ünlü ekonomist: Bitcoin'in temel değeri sıfır!
Ünlü ekonomist: Bitcoin'in temel değeri sıfır!
Meteoroloji'den Doğu ve Batı Karadeniz için 'sel' uyarısı
Meteoroloji'den Doğu ve Batı Karadeniz için 'sel' uyarısı
Cüneyt Çakır'a büyük tepki!
Cüneyt Çakır'a büyük tepki!

ESOGÜ öğrencilerinden TEKNOFEST başarısı

TEKNOFEST 2021’de ESOGÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencileri dereceye girerek önemli bir başarı elde etti.

ESKİŞEHİR 30.09.2021, 11:19
ESOGÜ öğrencilerinden TEKNOFEST başarısı

TEKNOFEST 2021’de ESOGÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencileri dereceye girerek önemli bir başarı elde etti.

2021 yılı TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında lisans, lisansüstü ve doktora öğrencilerine yönelik düzenlenen ve 150 libre itki üreten bir turbojet motorunun kavramsal tasarımını amaçlayan Jet Motor Tasarım Yarışması’na, Schrödinger’s CAD takımı ile katılan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencileri dereceye girerek önemli bir başarı elde etti.

Kavramsal Tasarım Raporu, Detay Tasarım Raporu ve Final Değerlendirme olmak üzere üç farklı aşamada gerçekleştirilen yarışmaya Doç. Dr. Özge Altun’un danışmanlığında katılan ESOGÜ Makine Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencileri Çağla Kaymaz, Edanur Karaca ve Ali Gezer’den oluşan Schrödinger’s CAD takımı üçüncülük ödülünü kazandı. 197 takımın katıldığı yarışmada dereceye giren üç takım tarafından tasarlanan jet motor modelleri TEI-TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. tesislerinde üretildi. Schrödinger’s CAD takımının başarısı ESOGÜ’yü gururlandırdı.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 7 16
2. Trabzonspor 7 15
3. Altay 7 15
4. Beşiktaş 7 14
5. Hatayspor 7 13
6. Konyaspor 7 13
7. Alanyaspor 7 13
8. Kayserispor 7 11
9. Karagümrük 7 11
10. Galatasaray 7 11
11. Sivasspor 7 9
12. Adana Demirspor 7 9
13. Antalyaspor 7 8
14. Gaziantep FK 7 8
15. Başakşehir 7 6
16. Kasımpaşa 7 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 7 6
18. Göztepe 7 5
19. Giresunspor 7 2
20. Rizespor 7 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 19
2. Ankaragücü 7 15
3. Erzurumspor 7 15
4. Eyüpspor 7 13
5. Bandırmaspor 7 12
6. Tuzlaspor 6 11
7. Samsunspor 6 10
8. Kocaelispor 6 10
9. Manisa FK 7 9
10. Menemenspor 7 8
11. Gençlerbirliği 7 8
12. Boluspor 6 7
13. İstanbulspor 6 7
14. Altınordu 7 7
15. Adanaspor 7 6
16. Denizlispor 7 6
17. Balıkesirspor 6 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Liverpool 6 14
2. Man City 6 13
3. Chelsea 6 13
4. M. United 6 13
5. Everton 6 13
6. Brighton 6 13
7. West Ham 6 11
8. Aston Villa 6 10
9. Brentford 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 6 9
12. Watford 6 7
13. Leicester City 6 7
14. Wolverhampton 6 6
15. Crystal Palace 6 6
16. Southampton 6 4
17. Newcastle 6 3
18. Leeds United 6 3
19. Burnley 6 2
20. Norwich City 6 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 17
2. Real Sociedad 7 16
3. Sevilla 6 14
4. Atletico Madrid 7 14
5. Rayo Vallecano 7 13
6. Barcelona 6 12
7. Real Betis 7 12
8. Valencia 7 11
9. Osasuna 7 11
10. Athletic Bilbao 7 10
11. Villarreal 6 8
12. Mallorca 7 8
13. Celta de Vigo 7 7
14. Espanyol 7 6
15. Cádiz 7 6
16. Elche 7 6
17. Levante 7 4
18. Granada 7 3
19. Deportivo Alaves 6 3
20. Getafe 7 0