ESOGÜ ’Meşenlik’ ile Şenlendi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, ESOGÜ Öğrenci Konseyi ve öğrenci kulüpleri iş birliği ile düzenlenen “Kampüse Hoş Geldin” temalı “Meşenlik” şenliği, ESOGÜ Spor Salonu önünde öğrencilerin coşkulu katılımı ile gerçekleştirildi. Akşam saatlerine kadar devam eden şenlikte konserler, DJ performansı, ödüllü yarışmalar, şenlik pilavı ikramı gibi pek çok etkinlik yer alırken, öğrenci kulüpleri de tanıtım stantları açtı.