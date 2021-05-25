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ESOGÜ Meşelik kampüsüne 30 bin zufa bitkisi ekildi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi kampüslerinde yeşillendirme ve peyzaj çalışmaları devam ediyor.

ESKİŞEHİR 25.05.2021, 14:36
ESOGÜ Meşelik kampüsüne 30 bin zufa bitkisi ekildi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi kampüslerinde yeşillendirme ve peyzaj çalışmaları devam ediyor.

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğünün de katkıları ile Meşelik kampüsünde 15 bin metrekare alana, 30 bin zufa bitkisi ekildi. Mavi-mor renklerinde hoş kokulu bir tıbbi-aromatik bitki türü olan zufa fidesinin toprakla buluştuğu alan bitkinin çiçek açmasıyla birlikte kampüste görsel bir şölen oluşturacak. Ayrıca bu bitkilerin üniversitede yürütülen laboratuvar çalışmalarında da kullanılması planlanıyor.
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