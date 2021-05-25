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ESOGÜ Meşelik kampüsüne 30 bin zufa bitkisi ekildi
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi kampüslerinde yeşillendirme ve peyzaj çalışmaları devam ediyor.
ESKİŞEHİR 25.05.2021, 14:36
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi kampüslerinde yeşillendirme ve peyzaj çalışmaları devam ediyor.Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğünün de katkıları ile Meşelik kampüsünde 15 bin metrekare alana, 30 bin zufa bitkisi ekildi. Mavi-mor renklerinde hoş kokulu bir tıbbi-aromatik bitki türü olan zufa fidesinin toprakla buluştuğu alan bitkinin çiçek açmasıyla birlikte kampüste görsel bir şölen oluşturacak. Ayrıca bu bitkilerin üniversitede yürütülen laboratuvar çalışmalarında da kullanılması planlanıyor.