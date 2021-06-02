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ESOGÜ lavanta kokacak

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde (ESOGÜ) kampüs yeşillendirme ve çiçeklendirme çalışmaları devam ediyor.

ESKİŞEHİR 02.06.2021, 12:28
ESOGÜ lavanta kokacak

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde (ESOGÜ) kampüs yeşillendirme ve çiçeklendirme çalışmaları devam ediyor.

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğünün de katkıları ile yapılan fide dikimlerinde Meşelik Kampüsü 40 bin lavanta fidesine kavuştu. 20 Bin metrekare alana ekimi yapılan fidelerin çiçeklenmesi ile kampüste görsel şölen yaşanacak. Tıbbi aromatik bitkiler arasında önemli bir yeri olan lavantaların üniversitede yürütülen laboratuvar çalışmalarında da kullanılması planlanıyor.
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