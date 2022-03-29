ESOGÜ Kütüphanesi’ni yıl boyunca en çok kullanan kişiler ödüllendirildi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Kütüphanesi’nden yıl boyu en çok yararlanan üyelere teşekkür belgesi ve hediye verildi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Kütüphanesi üyelerinin arasında, yıl boyunca en çok kitap okuduğu belirlenen kişiler ödüllendirildi. Kütüphane Haftası için okuma alışkanlığını teşvik etmek amacıyla düzenlenen etkinlikte, ESOGÜ Kütüphanesi’nden geçtiğimiz bir yıl boyunca en çok yararlandığı belirlenen öğrenciler Fatih Çetin ve Zuhal Söğüt’e Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kamil Çolak ve Rektör Danışmanı Prof. Dr. Emine Gümüşsoy tarafından teşekkür belgesi ve hediyeler verildi.