ESOGÜ Kütüphanesi basılı yayın sayısını artırıyor

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Merkez Kütüphanesi (Şehit Ömer Halisdemir Kütüphanesi) 2022 yılında satın aldığı 1301 yeni basılı kaynağı kullanıcıların hizmetine açtı. Fakültelerin talepleri doğrultusundaki yeni alımlarla basılı yayın sayısı 164 bin 908’e ulaştı.

Kütüphanede 392 bin 248 elektronik kitap ile süreli yayın koleksiyonunda 10 bin 235 adet ciltli dergi bulunuyor. Aboneliği devam eden Türkçe basılı (güncel ve akademik) 22 adet derginin son sayıları sergileniyor. Tez bölümünde ise 8 bin 107 adet lisansüstü teze ulaşılabiliyor.

7 bin 200 metrekare kapalı alanıyla bin kişilik oturma kapasitesine sahip ESOGÜ Merkez Kütüphanesi, çarşı okuma salonları ile de hizmet veriyor. Kütüphanede sınav dönemlerinde gece 21:00’den itibaren çalışmaya gelen öğrencilere kumanya ya da çorba ikramında bulunuluyor.