ESOGÜ İnternational’da uluslararası öğrenciler deneyimlerini paylaşmaya devam ediyor
ESOGÜ INTERNATİONAL’DA ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER DENEYİMLERİNİ PAYLAŞMAYA DEVAM EDİYOR
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Medya Birimi tarafından hazırlanan video içeriği “ESOGU International”ın yeni bölümünde Kenyalı öğrenci Wilkista Lore Obiero, Türkiye ve ESOGÜ’ye ilişkin deneyimlerini paylaştı.
ESOGÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünde yüksek lisans eğitimi alan Wilkista Lore Obiero, gerçekleştirilen söyleşide özellikle Türk halkının misafirperverliğinden bahsetti. Arkadaşlarının ve hocalarının desteği ile Türkiye’de kendini yalnız hissetmediğini ifade eden Wilkista Lore Obiero, ESOGÜ öğretim elemanlarının tüm öğrencilerine hiçbir ayrımcılık olmaksızın yaklaştığını vurguladı.
Wilkista Lore Obiero, Türkiye’ye ve ESOGÜ’de öğrenim görmeyi düşünen uluslararası öğrenciler için başvuru prosedürleri, eğitim süreci, sosyal ve kültürel hayat hakkında önemli bilgiler paylaştı.
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