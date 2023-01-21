ESOGÜ ile Türkiye SMA Vakfı arasında iş birliği protokolü imzalandı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ile Türkiye SMA Vakfı arasında “SMA Hastalığı ile Mücadele Çerçevesinde İş Birliği Protokolü” imzalandı.

Rektörlük Senato Salonu’nda gerçekleşen protokol imza törenine ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak ve Türkiye SMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Soyer’in yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Kürşat Bora Çarman ve Prof. Dr. Hakan Demiral, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Oytun Meçik, Genel Sekreter Bayram Kaplan ve yetkililer katıldı.

Türkiye SMA Vakfı’nın Türkiye’de ilk defa ESOGÜ ile böyle bir protokol imzaladığı belirtilirken, törende konuşan Rektör Prof. Dr. Kamil Çolak Türkiye SMA Vakfı’nın yaptığı çalışmaların çok değerli olduğunu ifade ederek, ESOGÜ olarak böyle bir iş birliği içerisinde olmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi. Türkiye SMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Soyer ise ESOGÜ ile böyle güzel bir iş birliğine imza atıyor olmaktan dolayı duydukları mutluluğu dile getirerek, özellikle SMA’lı çocuklar için yapılacak çalışmalarda kendilerine yol gösterici olmasından ve duyarlılığından dolayı Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kürşat Bora Çarman’a teşekkürlerini sundu.

ESOGÜ ile Türkiye SMA Vakfı arasındaki protokol ile iki kurum arasında, Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastalığı veya SMA hastalığı ile benzer klinik özellikler gösteren diğer nöromusküler hastalıklardan birinin teşhisi konulmuş bireylere yönelik teşhis ve tedavi, psikolojik destek, rehabilitasyon, bakım hizmetleri ve bunun gibi yardımlarda bulunmak, bu hastalara yönelik eğitim hizmeti sağlamak, hasta bireylerin toplum yaşamına etkin katılımlarını sağlamak, SMA hastalığı ile ilgili bilimsel faaliyetler organize etmek, hasta ailelerine, bakım ile yükümlü olanlara, hastaların eğitim süreçlerinde görev alacak kişilere eğitimler vermek ve SMA hastalığına yönelik toplum nezdindeki farkındalığı artırmak gibi faaliyetlerin gönüllülük esasına dayalı olarak yürütülmesinde iş birliği yapılması amaçlanıyor.