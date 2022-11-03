ESOGÜ ile Tarım ve Orman Bakanlığı 5. Bölge Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ile Tarım ve Orman Bakanlığı 5. Bölge Müdürlüğü arasında “Eskişehir İlinin Flora (Damarlı Bitkiler), Fauna (İç Su Balıkları) ve Habitat/Ekosistem İzleme Projesine İlişkin Protokol” İmzalandı.

Rektörlük Senato Salonu’nda gerçekleştirilen protokol imza törenine ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ramazan Erdağ, Prof. Dr. Kürşat Bora Çarman, Prof. Dr. Hakan Demiral; Rektör Danışmanları Prof. Dr. Emine Gümüşsoy ve Doç. Dr. Oytun Meçik, ESOGÜ Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi (ARUM) Müdürü Prof. Dr. Onur Koyuncu, ESOGÜ Sürekli Eğitim Merkezi (ESOGÜSEM) Müdürü Prof. Dr. Özgür Emiroğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı 5. Bölge Müdürü Şahin Çılgın, Tarım ve Orman Bakanlığı Eskişehir Şube Müdürü Mehmet Sait Kanar ve müdürlük yetkilileri katıldı.

Protokol imza töreninde konuşan ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, “Protokolün ülkemiz, üniversitemiz, müdürlüğümüz ve tüm vatandaşlarımız için hayırlı olmasını diliyoruz” derken, Tarım ve Orman Bakanlığı 5. Bölge Müdürü Şahin Çılgın böyle iş birliklerine açık olduklarını belirterek amaçlarının ülkemiz için bir şeyler yapmak olduğunu ifade etti ve protokolün hayırlı olmasını diledi.

ESOGÜ ile Tarım ve Orman Bakanlığı 5. Bölge Müdürlüğü arasında imzalanan protokol, ulusal mevzuatımız ile taraf olduğumuz uluslararası sözleşmeler ve Eskişehir İlinin Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi çerçevesinde hazırlanan sonuç raporundaki izleme planlarına göre, Eskişehir’deki biyolojik çeşitliliğin tür/popülasyon ve habitat/ekosistem düzeyinde izlenmesini amaçlıyor.