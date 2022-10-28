ESOGÜ ile SOMET Zihinsel Gelişim Derneği arasında iş birliği protokolü imzalandı

Rektörlük Senato Salonu’nda gerçekleşen protokol imzalayan Rektör Prof. Dr. Kamil Çolak ve Dernek Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Metintaş, hayırlı olmasını diledi.

İmzalanan protokol, zihin engellilerin topluma dayalı eğitim, sağlık, bakım ve barınma hizmetlerini bilimsel yöntem ve uygulamalarla gerçekleştirecek “Engelliye Özelleştirilmiş Gelişim ve Kazanım Modeli”nin geliştirilmesini ve uygulanmasını sağlamayı amaçlıyor. Engelliye Özelleştirilmiş Gelişim ve Kazanım Modeli Proje çerçevesinde ESOGÜ ve SOMET Zihinsel Gelişim Derneği; zihin engelli kişilerin bireyselleştirilmiş eğitim ve gelişim programlarının yapılması ve uygulanması alanlarında iş birliği yapılacağı açıklandı. Ayrıca zihin engelli kişilerin sağlık eğitimi ve değerlendirme uygulamalarının yapılması, zihin engelli kişilerin yakınlarının, bakanlarının ve eğitimcilerinin eğitim programlarının yapılması ve uygulanması ve zihin engelliliği konusunda bilimsel araştırmalar yapılması ve yayınlanması alanlarında da iş birliği yapılacak.

İmza törenine ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ramazan Erdağ, Prof. Dr. Kürşat Bora Çarman ve Prof. Dr. Hakan Demiral; Rektör Danışmanları Prof. Dr. Emine Gümüşsoy ve Doç. Dr. Oytun Meçik, Genel Sekreter Bayram Kaplan ile SOMET Zihinsel Gelişim Derneği Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Metintaş, Dernek Yönetim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Güntülü Ak ve Ecz. Fatma Sevencan ve dernek kurucularından Prof. Dr. Selma Metintaş katıldı.