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ESOGÜ ile Eskişehir Barosu arasında işbirliği

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ile Eskişehir Barosu arasında işbirliği protokolü imzalandı.

ESKİŞEHİR 16.07.2021, 12:30
ESOGÜ ile Eskişehir Barosu arasında işbirliği
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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ile Eskişehir Barosu arasında işbirliği protokolü imzalandı.

ESOGÜ Rektörlük Senato Salonu’nda gerçekleşen protokol imza törenine ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak ve Eskişehir Barosu Başkanı Av. Mustafa Elagöz ile diğer yöneticiler katıldı.

Protokol ESOGÜ ve Eskişehir Barosu’nun, hakemli-hakemsiz makaleler ve karar incelemeleri içeren Eskişehir Barosu Dergisi’nin hazırlanması ve yayımlanması için sosyal ve bilimsel işbirliği yapmasını amaçlıyor.
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