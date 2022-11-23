ESOGÜ heyeti Türk Üniversiteler Birliği 6. Genel Kurulu’nda

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ)’nin de üye olduğu Türk Devletleri Teşkilatı Türk Üniversiteler Birliği (TÜRKÜNİB)’nin 6. Genel Kurulu, Türk Dünyasının manevi başkenti kabul edilen Kazakistan’ın Türkistan şehrinde gerçekleştirildi.

Toplantıda ESOGÜ’yü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Erdağ temsil etti. Prof. Dr. Erdağ ayrıca, Türkistan şehrinde bulunan Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi’nin 30. kuruluş yıl dönümü kutlamalarına da katıldı.

Türkiye’den aralarında ESOGÜ’nün de bulunduğu 11 üniversitenin üye olduğu TÜRKÜNİB bünyesinde; Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Macaristan’dan üniversiteler yer alıyor. 2013 yılında kurulan birlik, Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkeleri arasında yükseköğretim alanında iş birliğini gerçekleştirmeyi amaçlıyor.