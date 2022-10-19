ESOGÜ hekimleri hastalarından gelen hediyeleri sergiledi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mermer Salon’da açılan Hastadan Hekime Minnet İfadeleri Sergisi’nde hastalar tarafından doktorlara hediye edilen el emeği ürünler görücüye çıktı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’nde görevli hekimlere hastaları tarafından verilen hediyeler sergilendi. Minnet ve şükran ifadesi olarak doktorlara getirilen el emeği ürünler, Mermer Salon’da bulunan Sanat Galerisi’nde görücüye çıktı. Hastanede gören hastaların tedavinin ardından hekimlerine getirdiği el emeği ile hazırlanan hediyeler, sergiye gelen katılımcıların beğenisini topladı. Serginin açılışına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kürşat Bora Çarman, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atilla Özcan Özdemir ve hastalarından hediye alan hekimler katıldı.

“El emeğiyle yapılmış ürünlerin değeri çok daha farklı oluyor”

Hastaların tarafından hediye edilen el emeği ürünlerin daha değerli olduğunu belirten Doç. Dr. Dilek Çetinkaya, şu ifadeleri kullandı:

“Hekimler olarak bize hastalarımızın tedavisi sonrasında kendi gönüllerinden geçen, el emekleriyle yaparak verdikleri ürünleri sergilemeyi amaçladık. Burada pek çok hocamıza verilen ürünler var. Ellerine ne geçerse, gönüllerinden ne koparsa patikler, tablolar, başörtüleri, el emeği kutular gibi birçok ürün var. Bunları sergilemeyi istedik. Bebek gömleklerinden tutun da patiklere, kupalara kadar çok fazla ürünümüz var. Şükran ve minnet göstergesi olarak tedavi sonrasında hediye alıp vermek yerine kendi emekleriyle yaptıkları şeyler bunlar. Çok daha anlamlı tabi ki, bir çiçek alıp vermek bir minnet ifadesidir ama el emeğiyle oturup göz nuruyla yapılmış şeyleri değeri çok daha farklı oluyor. Bizler için değeri daha fazla olduğu için sergilemek istedik. Bütün hastalar bizim için çok değerli. Hepsi gözümüzde aynı ama aynı yaklaşımı hastadan da görmek çok güzel bir şey oluyor. Onların da bizlere karşı derin hisler beslemesi çok güzel. Gerçekten çok etkileyici. Sergimiz 3 gün açık. Herkesi bekliyoruz.”