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ESOGÜ Hastanesi’nden 26 Ekim Hasta Hakları Günü açıklaması

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Hasta Hakları Birimi’nden 26 Ekim “Hasta Hakları Günü” dolayısıyla hastaların hakları ve sorumluluklarına ilişkin bilgilendirici bir açıklama yapıldı.

ESKİŞEHİR 25.10.2021, 16:19
ESOGÜ Hastanesi’nden 26 Ekim Hasta Hakları Günü açıklaması

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Hasta Hakları Birimi’nden 26 Ekim “Hasta Hakları Günü” dolayısıyla hastaların hakları ve sorumluluklarına ilişkin bilgilendirici bir açıklama yapıldı.

Hasta hakları ve sorumluluklarına ilişkin açıklamada, “Bir sağlık kuruluşuna başvuran herkesin hizmetten yararlanma, bilgi alma, rıza, seçme ve değiştirme, mahremiyet, tıptaki yeniliklerden yararlanma, vakte saygı, saygınlık görme, dini vecibelerini yerine getirme, ziyaret ve refakat, kaliteli ve güvenli sağlık hizmeti alma ile şikâyet ve tazminat hakları vardır. Aynı zamanda hastaların bilgi verme, planlanan tedaviyi reddetmeme, önerilere uyma, tetkik ve tedavi giderlerini karşılama, uygunsuz talepte bulunmama, bulunduğu sağlık kuruluşunun kural ve uygulamalarına uyma, saygı gösterme, ziyaretçi kurallarına uyma sorumlulukları da bulunmaktadır” ifadelerine yer verildi.

ESOGÜ Hastanesi Hasta Hakları Birimi, Başhekimlik bünyesinde hasta hakları ihlalleri ve bunlara bağlı ortaya çıkan sorunların önlenmesi, sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması ve sağlık hizmetlerinin insan onuruna yakışır biçimde sunulması amacıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Hasta hakları ile ilgili uygulamaların planlanması, koordinasyonu ve geliştirilmesi için kurulmuş olan birim, hastaların haklarına saygı duyarak kişilere erişilebilir ve verimli sağlık hizmeti sunmayı amaçlıyor.

"Birimimize iletilen bütün başvurular değerlendirilmekte"

Birim faaliyetlerine ilişkin bilgiler veren ESOGÜ Hastanesi Hasta Hakları Birimi Sorumlusu Esin Gökalp, birim çalışanları Gülay Güven ve İlknur Karayazı ile yaptıkları çalışmalarda sorunları yerinde çözmeyi amaçladıklarını belirterek şunları söyledi:

“Hastalar herhangi bir mağduriyet ile karşılaştıklarında başvurularını mümkün olduğunca empati kurarak yerinde çözmeye çalışmaktayız. Hastalarımız bize elektronik posta, telefon ya da şahsen müracaat yoluyla başvuruda bulunabilirler. Birimimize iletilen bütün başvurular değerlendirilmekte, bu doğrultuda elde edilen bilgiler hastalarımıza daha kaliteli bir hizmet verebilmek amacıyla hastane hizmetlerinin geliştirilmesinde kullanılmaktadır. Bunlara ek olarak kaliteli hizmet alımında hasta ve hasta yakınlarının hastane kurallarına uymalarının da oldukça önem taşıdığını belirtmek isterim.”

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