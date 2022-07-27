ESOGÜ Hastanesi’nde Uğraş Tedavisi El Sanatları Sergisi açıldı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Servisi’nde tedavi gören hastaların, iyileşme süreçlerinin bir parçası olarak yürütülen ‘Uğraş Tedavisi’nde ortaya çıkan eserlerden oluşan sergi ESOGÜ Hastanesi Poliklinikler girişinde açıldı.

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Servisi’nde tedavi gören hastaların tedavilerinin önemli bir aşaması olarak gerçekleştirilen uğraş tedavisinde, el işi öğretmeni Elif Arslan önderliğinde hastalar tarafından yapılan ahşap boyama, resim, seramik, örgü ve takı çalışmalarından oluşan sergi bir gün boyunca açık kaldı. ESOGÜ Hastanesi Yönetimi ve Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle psikiyatri hastaları için üretkenliğin iyileştirici yönü ve yetenekli hastaların motive edilerek yönlendirilmesinin önemine dikkat çekilen sergi; hastane çalışanları, hasta yakınları ve sanatseverlerden ilgi gördü.