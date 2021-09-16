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ESOGÜ Hastanesi’nde Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitesi açıldı

Doğumsal kalp hastalıklarının cerrahi tedavisi konusunda başarılı ameliyatlar gerçekleştirilen Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi yeni bir hizmet daha vermeye başlıyor.

ESKİŞEHİR 16.09.2021, 09:48
ESOGÜ Hastanesi’nde Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitesi açıldı

Doğumsal kalp hastalıklarının cerrahi tedavisi konusunda başarılı ameliyatlar gerçekleştirilen Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi yeni bir hizmet daha vermeye başlıyor.

Tıp Fakültesi Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Bilim Dalı tarafından doğum anından reşit olana kadar kalp ve damar ameliyatları gerçekleştirilen çocukların takiplerini yapmak üzere beş yataklı bir yoğun bakım servisi hayata geçirildi. Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitesi, ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Arslantaş ve Prof. Dr. Rifat Edizkan, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İ. Özkan Alataş, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Tufan Öge ile Başhekim Yardımcıları ve hastane yönetiminin katılımıyla gerçekleştirildi.

ESOGÜ Hastanesinde dünya standartlarında en modern şartları sağlayacak şekilde yeniden düzenlenen Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitesinin faaliyete geçmesi ile daha başarılı operasyon ve tedavi süreçlerine imza atılması hedefleniyor.

Birçok merkezde yapılamayan çocuk kalp ve damar cerrahisi ile ilgili komplike ameliyatlar ESOGÜ Hastanesi bünyesinde yapılıyor. ESOGÜ Hastanesi İstanbul, Ankara, İzmir gibi çevre illerle birlikte yenidoğan ve tüm çocuk kalp ameliyatlarının yapıldığı bir merkez olma özelliği taşıyor.

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