ESOGÜ, Girişimci ve Yenilikçi Üniversiteler arasında 32. sıraya yükseldi
TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK) TARAFINDAN ÜNİVERSİTELERİN GİRİŞİMCİLİK VE YENİLİKÇİLİK PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLDİĞİ ENDEKSE GÖRE, 2018 YILINDA 41. SIRADA BULUNAN ESOGÜ, 2019 YILINDA 9 BASAMAK YÜKSELTEREK 32. SIRAYA YERLEŞTİ.
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından üniversitelerin girişimcilik ve yenilikçilik performanslarının değerlendirildiği endekse göre, 2018 yılında 41. sırada bulunan ESOGÜ, 2019 yılında 9 basamak yükselterek 32. sıraya yerleşti.
TÜBİTAK öncülüğünde 185 üniversiteden toplanan veri seti ile oluşturulan “2020 yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi” açıklandı. Dört ana başlık altında açıklanan endeks; bilimsel yayın ve atıf sayısı, AR-GE ve yenilik destek programlarından alınan proje sayısı, patent başvuru sayısı, üniversite sanayi iş birliğine dair göstergeleri, Teknoloji Transfer Ofisi, Teknopark, Kuluçka Merkezleri yapılanmasının varlığı, üniversitede üretilen değerlerin ekonomik katkı oluşturması ve ticarileşme gibi göstergelerden oluştu ve üniversitelerin inovasyon odaklı rekabetini ortaya koydu.