ESOGÜ, Girişimci ve Yenilikçi Üniversiteler arasında 32. sıraya yükseldi

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından üniversitelerin girişimcilik ve yenilikçilik performanslarının değerlendirildiği endekse göre, 2018 yılında 41. sırada bulunan ESOGÜ, 2019 yılında 9 basamak yükselterek 32. sıraya yerleşti.

TÜBİTAK öncülüğünde 185 üniversiteden toplanan veri seti ile oluşturulan “2020 yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi” açıklandı. Dört ana başlık altında açıklanan endeks; bilimsel yayın ve atıf sayısı, AR-GE ve yenilik destek programlarından alınan proje sayısı, patent başvuru sayısı, üniversite sanayi iş birliğine dair göstergeleri, Teknoloji Transfer Ofisi, Teknopark, Kuluçka Merkezleri yapılanmasının varlığı, üniversitede üretilen değerlerin ekonomik katkı oluşturması ve ticarileşme gibi göstergelerden oluştu ve üniversitelerin inovasyon odaklı rekabetini ortaya koydu.