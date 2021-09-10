banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Twitter'ın yeni özelliği dünyada ilk defa Türkiye’de!
Twitter'ın yeni özelliği dünyada ilk defa Türkiye’de!
Eczacıbaşı Tıp Onur Ödülü Şahin ve Türeci’ye
Eczacıbaşı Tıp Onur Ödülü Şahin ve Türeci’ye
Antalya Kaş'ta korkutan orman yangını
Antalya Kaş'ta korkutan orman yangını
13'ü beklerken 14'ten haber geldi: İşte iPhone 14'ün olası tasarımı
13'ü beklerken 14'ten haber geldi: İşte iPhone 14'ün olası tasarımı

ESOGÜ en iyi üniversiteler arasında

Derecelendirme kuruluşlarından Times Higher Education (THE) 2022 ‘Dünya Üniversiteleri Sıralamasını’ açıkladı.

ESKİŞEHİR 10.09.2021, 10:40
ESOGÜ en iyi üniversiteler arasında

Derecelendirme kuruluşlarından Times Higher Education (THE) 2022 ‘Dünya Üniversiteleri Sıralamasını’ açıkladı.


Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) öğretim, araştırma, atıf, endüstri geliri, uluslararası görünürlük alanlarında topladığı puanlarla 54 Türk üniversitesi arasında 20’nci sıraya yerleşti. 93 ülkeden bin 600’den fazla üniversitenin bulunduğu listenin araştırma kategorisinde de 1017’nci sırada yer aldı. ESOGÜ 2021 verilerine göre de dünyanın en iyi genç üniversiteleri sıralamasında yer almış, Birleşmiş Milletler ’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (Sustainable Development Goals - SDG) ile uyumlu stratejileri ve uygulamaları değerlendirmesinde en yüksek puanla sıralamaya girmişti.


ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, yaptığı açıklamada üniversitenin sıralamada yükseliş göstermesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek önümüzdeki süreçte bu yükseliş grafiğinin daha güçlü bir biçimde sürdürüleceğini ifade etti.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 9
3. Beşiktaş 3 7
4. Galatasaray 3 7
5. Konyaspor 3 7
6. Altay 3 6
7. Malatyaspor 3 6
8. Kasımpaşa 3 5
9. Hatayspor 3 4
10. Karagümrük 3 4
11. Antalyaspor 3 4
12. Kayserispor 3 4
13. Alanyaspor 3 3
14. Göztepe 3 2
15. Adana Demirspor 3 2
16. Sivasspor 3 1
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 3 1
19. Başakşehir 3 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Eyüpspor 3 9
3. Manisa FK 3 9
4. Tuzlaspor 3 7
5. Bandırmaspor 3 6
6. Erzurumspor 3 6
7. Ankaragücü 3 5
8. Ankara Keçiörengücü 3 4
9. Kocaelispor 3 4
10. Samsunspor 2 3
11. İstanbulspor 3 3
12. Balıkesirspor 2 3
13. Menemenspor 3 3
14. Adanaspor 3 2
15. Bursaspor 3 1
16. Altınordu 3 1
17. Gençlerbirliği 3 1
18. Boluspor 2 0
19. Denizlispor 3 0
Takımlar O P
1. Tottenham 3 9
2. West Ham 3 7
3. M. United 3 7
4. Chelsea 3 7
5. Liverpool 3 7
6. Everton 3 7
7. Man City 3 6
8. Brighton 3 6
9. Leicester City 3 6
10. Brentford 3 5
11. Aston Villa 3 4
12. Watford 3 3
13. Southampton 3 2
14. Crystal Palace 3 2
15. Leeds United 3 2
16. Burnley 3 1
17. Newcastle 3 1
18. Wolverhampton 3 0
19. Norwich City 3 0
20. Arsenal 3 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 3 7
2. Sevilla 3 7
3. Valencia 3 7
4. Barcelona 3 7
5. Atletico Madrid 3 7
6. Mallorca 3 7
7. Real Sociedad 3 6
8. Osasuna 3 5
9. Athletic Bilbao 3 5
10. Rayo Vallecano 3 3
11. Villarreal 3 3
12. Cádiz 3 2
13. Levante 3 2
14. Real Betis 3 2
15. Elche 3 2
16. Espanyol 3 2
17. Granada 3 2
18. Celta de Vigo 3 1
19. Getafe 3 0
20. Deportivo Alaves 3 0