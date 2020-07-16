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ESOGÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özden Tezel öğretmen adaylarına seslendi
ESOGÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANI PROF. DR. ÖZDEN TEZEL “TERCİHİM ESOGÜ” PROGRAMI KAPSAMINDA GELECEĞİN ÖĞRETMENLERİNE SESLENEREK FAKÜLTESİNİ TANITTI.
ESKİŞEHİR 16.07.2020, 18:16
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ESOGÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özden Tezel “Tercihim ESOGÜ” programı kapsamında geleceğin öğretmenlerine seslenerek fakültesini tanıttı.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kurumsal İletişim Merkezi fakülte, meslek yüksekokulu ve bölüm tanıtımlarını yayınlamaya başladı. ESOGÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özden Tezel “Tercihim ESOGÜ” programı kapsamında fakültesini tanıttı. Öğretmenliğin özveri ve sabır gerektiren bir meslek olduğunu söyleyen Tezel, fakülte ve üniversitenin sunduğu olanakları anlatarak öğretmen olmak isteyen adaylara seslendi.
Tercih dönemi boyunca Tercihim ESOGÜ programı adı ile yayımlanacak videolarla öğrenci adaylarının bilgilendirilmesi hedefleniyor.
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