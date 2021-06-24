banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
‘Kalamış’a 1 metrekare beton dökülmesine izin vermeyeceğiz’
‘Kalamış’a 1 metrekare beton dökülmesine izin vermeyeceğiz’
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL?
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL?
Altın fiyatları uçunca imitasyon bileziklere talep arttı
Altın fiyatları uçunca imitasyon bileziklere talep arttı
Sedat Peker'den muhalefete ağır sözler!
Sedat Peker'den muhalefete ağır sözler!

ESOGÜ dünyanın en iyi genç üniversiteleri sıralamalarında

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Times Higher Education (THE) 2021 verilerine göre dünyanın en iyi genç üniversiteleri sıralamasına girerek ilk kez listede yer aldı.

ESKİŞEHİR 24.06.2021, 12:09
ESOGÜ dünyanın en iyi genç üniversiteleri sıralamalarında

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Times Higher Education (THE) 2021 verilerine göre dünyanın en iyi genç üniversiteleri sıralamasına girerek ilk kez listede yer aldı.

68 ülkeden 475 üniversitenin bulunduğu değerlendirme sıralamasında Türkiye’den 31 üniversite bulunuyor. Haziran ayında açıklanan RUR (Round University Rankings) verilerine göre de dünya üniversiteleri sıralamalarına 646’ncı sıradan ilk kez giren ESOGÜ, eğitim alanında 562, araştırma alanında 613, uluslararası çeşitlilik alanında 772, finansal sürdürülebilirlik alanında 718’inci oldu.
banner486
Yorumlar (0)
26°
az bulutlu
banner493