İngiltere merkezli uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) tarafından hazırlanan “Dünya Genç Üniversiteler Sıralaması-2022" verilerine göre Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) dünyanın en iyi genç üniversiteleri arasında yer aldı.

Tüm dünyadan 539 üniversitenin bulunduğu değerlendirme sıralamasına Türkiye’den 52 üniversite girdi. ESOGÜ ise 401+ bandında yer alarak aynı listede bulunan 52 Türk üniversitesi arasında 24. sırada yer aldı. Dünya genelinde 50 yaşın altındaki yükseköğretim kurumlarının değerlendirmeye alındığı listede üniversiteler eğitim, araştırma, bilgi transferi ve uluslararası görünüm başlıkları altında belirlenen toplam 13 kritere göre değerlendirildi.