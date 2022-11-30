ESOGÜ dünya sıralamalarında yükselişini sürdürüyor

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü bünyesinde kurulan URAP Araştırma Laboratuvarının 2022-2023 verilerine göre, ESOGÜ bir önceki yılın verilerine göre 55 sıra yükselerek 1557. sıraya yerleşti. Dünyadaki yükseköğretim kurumlarının yaklaşık yüzde 15’ini temsil eden 3 bin üniversite üzerinde yapılan araştırma; makale, atıf sayısı, toplam bilimsel doküman sayısı, toplam yayın etkisi, toplam atıf etkisi ve uluslararası iş birliği göstergelerine göre gerçekleştiriliyor.