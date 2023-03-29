ESOGÜ Digital Green projesi ile çevre ile alakalı sorunlarına çözüm arayacak

Küresel ısınma ve iklim değişikliği günümüzün en önemli çevre ile alakalı sorunlarının başını çekiyor. Atmosferdeki sera gazları oranının sanayileşmeyle artmaya başlaması, fosil yakıtların kullanılması, ormanların yok edilmesi, çevrenin tahrip edilmesi gibi insan faaliyetlerinin atmosferde oluşturduğu etki sıcaklıklarda artışa neden olarak iklim değişikliğini meydana getiriyor. Yıkıcı etkileri azaltmak için sera gazlarının neden olduğu sıcaklık artışının ortalama 2C ile sınırlanması; bunun için atmosferdeki karbondioksit oranının 450 ppm seviyesini aşmaması hayati öneme sahip. 2015 yılında 197 ülkenin imzaladığı Paris İklim Anlaşması sera gazlarının neden olduğu küresel sıcaklık artışı ortalama 2C ile sınırlandırmayı, mümkünse 1,5C altında tutmayı hedefliyor. Bu farkındalık çerçevesinde dünyamızı daha yaşanabilir hale getirmek için alternatif enerji kaynaklarının kullanımı, yeni enerji kaynaklarının keşfi ve toplumsal farkındalığın artması konularında çeşitli çalışmalar gerçekleştiriliyor. Bu çalışmalardan bir tanesi de Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) bünyesinde yürütülüyor.

ESOGÜ Fen Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Arif Kıvrak’ın Erasmus+ Programı Okul Eğitiminde İş Birliği Ortaklıkları Almanya, İtalya ve Çekya’dan toplam 6 ortak kurum ile yürüttüğü Digital Green projesi küresel ısınma, sera gazı etkisi ve iklim değişikliği gibi büyük çevre sorunlarına çözümler üretmeyi hedefliyor. Üniversite bünyesinde gerçekleştirilen akademisyen, öğrenci ve paydaşların katıldığı tanıtım toplantısında konuşan Prof. Dr. Kıvrak küresel ısınmanın birinci nedeninin sera gazları olduğunu belirterek çevre sorunlarının çözümüne farklı bir bakış açısı kazandıracak bu projeyle çevre ile alakalı zararların en aza indirilmesi, iklim değişikliği konusunda farkındalık oluşturulması, yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarının tüm topluma uygulanabilir hale getirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

“Gelecek nesiller için dünyamızı daha temiz ve yaşanabilir hale getirmek zorundayız. Artan enerji ihtiyaçlarımız için alternatif enerji kaynaklarının araştırılması, bunların uygulanabilir olmaları için gerekli altyapıların hazırlanması önemlidir; yenilikçi çevre projeleri ile bunların yaygınlaştırılması şarttır” diyen Prof. Dr. Kıvrak Digital Green projesiyle üniversitelerin, okulların ve belediyelerin küresel ısınmaya karşı organize olmalarının sağlanacağını, farklı ülkelerde kullanılan iyi örneklerin yaygınlaştırılmasının destekleneceğini, alternatif çözüm yollarının araştırılacağını, temiz enerji için yeşil çözümlerin araştırılacağını, geri dönüşüm üzerine çalışmaların yapılacağını söyledi. “Yaşanılabilir bir dünya için sahip olduğumuz çevremizi korumamız hayati önemdedir. Bu proje kelebek etkisi oluşturarak gelecek için çevre dostu projelerin artmasına neden olacaktır. Dünyamız atalarımızdan kalan miras değil, gelecek nesillere devredilecek emanettir” diye konuştu.

Tanıtım toplantısında sosyo-ekonomik zararların en aza indirilmesi için çevre ve iklim değişikliği konusunda tüm toplumda farkındalık oluşturacak etkinliklerin organize edileceği, toplantılar, çalıştaylar, sergiler, yarışmalar ve farklı etkinliklerin gerçekleştirileceği ifade edildi. Proje araştırmacıları arasında yer alan ESOGÜ Kimya Mühendisliği öğrencisi Yücel Tunç Bora Peden ile ESOGÜ Kimya Yüksek Lisans öğrencisi Aslıhan Kara’nın “Artı Bir Buçuk” adında podcast serisi hazırladıkları, ayda bir yayınlanacak seride çevre sorunlarına karşı farkındalık oluşturulmasının hedeflendiği, programın ilk bölümünün 31 Mart Cuma günü ESOGÜ’nün sosyal medya hesaplarından yayınlanacağı bilgisi de verildi.