ESOGÜ Birimler Arası Futbol Turnuvası başladı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörlüğü Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen birimler arası personel futbol turnuvası başladı.

Turnuva, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Turizm Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı, Koruma ve Güvenlik Amirliği, Hastane 1, Hastane 2 ve Asistanlar takımlarının katılımıyla ESOGÜ halı sahalarında başladı. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, turnuvanın üniversite personeli arasındaki dostluk, dayanışma ve kaynaşmayı pekiştirmeyi amaçladığı belirtilerek, katılan bütün takımlara başarı dilekleri sunuldu.