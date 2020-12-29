Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’ni ESOGÜ Bilim Kültür Sanat Dergisi’nin 4. sayısı yayımlandı.

ESOGÜ Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan ve toplumla buluşturmayı amaçlayan dergi, 30 Ekim’de Ege Denizi’nde 6.6 büyüklüğünde gerçekleşen deprem sonucu İzmir Bayraklı’da yıkılan binaların altından onlarca saat sonra kurtarılan 3’er yaşlarındaki Elif Perinçek ve Ayda Gezgin’e ithaf edildi. Dergide ESOGÜ’lü akademisyenler deprem ve etkileri, COVID-19 ve etkileri ile Azerbaycan meselesini gündeme taşıyarak merak uyandıran güncel konu başlıklarına açıklık getirdi.

Yazar kadrosunu ESOGÜ’lü akademisyenlerin oluşturduğu altı ayda bir ücretsiz yayımlanan aktüel dergi, farklı disiplinlere ilişkin görüşleri buluşturarak akademi ile kamuoyu arasında bilimsel, kültürel ve sanatsal bir köprü oluşturmayı hedefliyor.