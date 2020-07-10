ESOGÜ “Bibliyofil”de deneysel edebiyat konuşuldu

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Levent Şentürk, Fransız yazar Raymond Queneau’un “Biçem Alıştırmaları” eserini anlattı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Medya Biriminin hazırladığı “Bibliyofil” video içeriğinde bu hafta ESOGÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Levent Şentürk, Fransız yazar Raymond Queneau’un “Biçem Alıştırmaları” eserini anlattı. Bir kısa öykünün 99 farklı biçemde yeniden yazımından oluşan eserin deneysel edebiyatın önemli örneklerinden olduğunu kaydeden Doç. Dr. Levent Şentürk, eseri teknik olarak değerlendirdi. Yazar Queneau’un “Potansiyel Edebiyat Atölyesi” anlamına gelen Oulipo akımının öncüsü olduğunu belirten Doç. Dr. Levent Şentürk, bu akımın felsefesinden ve alanda verilen farklı örneklerden de bahsetti. Tüm edebiyat ve sanat meraklılarına hitap eden videoda “Biçem Alıştırmaları” eseri incelenirken “Oulipo” özelinde deneysel edebiyat da dünyadaki ve Türkiye’deki yeri bakımından değerlendirildi.