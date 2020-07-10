ESOGÜ “Bibliyofil”de deneysel edebiyat konuşuldu
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (ESOGÜ) KURUMSAL İLETİŞİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MEDYA BİRİMİNİN ÜNİVERSİTENİN RESMİ YOUTUBE KANALI VE DİĞER SOSYAL MEDYA KANALLARI İÇİN HAZIRLADIĞI “BİBLİYOFİL” VİDEO İÇERİĞİNDE BU HAFTA ESOGÜ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYESİ DOÇ. DR. LEVENT ŞENTÜRK, FRANSIZ YAZAR RAYMOND QUENEAU’UN “BİÇEM ALIŞTIRMALARI” ESERİNİ ANLATTI.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Levent Şentürk, Fransız yazar Raymond Queneau’un “Biçem Alıştırmaları” eserini anlattı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Medya Biriminin hazırladığı “Bibliyofil” video içeriğinde bu hafta ESOGÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Levent Şentürk, Fransız yazar Raymond Queneau’un “Biçem Alıştırmaları” eserini anlattı. Bir kısa öykünün 99 farklı biçemde yeniden yazımından oluşan eserin deneysel edebiyatın önemli örneklerinden olduğunu kaydeden Doç. Dr. Levent Şentürk, eseri teknik olarak değerlendirdi. Yazar Queneau’un “Potansiyel Edebiyat Atölyesi” anlamına gelen Oulipo akımının öncüsü olduğunu belirten Doç. Dr. Levent Şentürk, bu akımın felsefesinden ve alanda verilen farklı örneklerden de bahsetti. Tüm edebiyat ve sanat meraklılarına hitap eden videoda “Biçem Alıştırmaları” eseri incelenirken “Oulipo” özelinde deneysel edebiyat da dünyadaki ve Türkiye’deki yeri bakımından değerlendirildi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|31
|66
|2. Trabzonspor
|31
|62
|3. Sivasspor
|31
|54
|4. Beşiktaş
|31
|53
|5. Galatasaray
|31
|52
|6. Alanyaspor
|31
|51
|7. Fenerbahçe
|31
|50
|8. Gaziantep FK
|31
|41
|9. Göztepe
|31
|39
|10. Antalyaspor
|31
|38
|11. Kasımpaşa
|31
|36
|12. Gençlerbirliği
|31
|33
|13. Malatyaspor
|31
|32
|14. Denizlispor
|31
|32
|15. Çaykur Rizespor
|31
|32
|16. Kayserispor
|31
|31
|17. Konyaspor
|31
|30
|18. Ankaragücü
|31
|26
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|32
|60
|2. Erzurum BB
|32
|56
|3. Adana Demirspor
|32
|55
|4. Bursaspor
|32
|55
|5. Akhisar Bld.Spor
|32
|54
|6. Fatih Karagümrük
|32
|53
|7. Altay
|32
|51
|8. Ümraniye
|32
|44
|9. Keçiörengücü
|32
|44
|10. Giresunspor
|32
|44
|11. Menemen Belediyespor
|32
|42
|12. İstanbulspor
|32
|37
|13. Balıkesirspor
|32
|35
|14. Altınordu
|32
|33
|15. Boluspor
|32
|30
|16. Osmanlıspor
|32
|27
|17. Adanaspor
|32
|21
|18. Eskişehirspor
|32
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|34
|92
|2. Man City
|34
|69
|3. Chelsea
|34
|60
|4. Leicester City
|34
|59
|5. M. United
|34
|58
|6. Wolverhampton
|34
|52
|7. Sheffield United
|34
|51
|8. Arsenal
|34
|50
|9. Tottenham
|34
|49
|10. Burnley
|34
|49
|11. Everton
|34
|45
|12. Southampton
|34
|44
|13. Newcastle
|34
|43
|14. Crystal Palace
|34
|42
|15. Brighton
|34
|36
|16. West Ham
|34
|31
|17. Watford
|34
|31
|18. Bournemouth
|34
|28
|19. Aston Villa
|34
|27
|20. Norwich City
|34
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|34
|77
|2. Barcelona
|35
|76
|3. Atletico Madrid
|35
|63
|4. Sevilla
|35
|63
|5. Villarreal
|35
|57
|6. Getafe
|35
|53
|7. Real Sociedad
|35
|51
|8. Valencia
|35
|50
|9. Granada
|35
|50
|10. Athletic Bilbao
|35
|48
|11. Osasuna
|35
|45
|12. Levante
|35
|43
|13. Real Betis
|35
|41
|14. Real Valladolid
|35
|39
|15. Eibar
|35
|36
|16. Celta de Vigo
|35
|36
|17. Deportivo Alaves
|34
|35
|18. Mallorca
|35
|32
|19. Leganés
|35
|29
|20. Espanyol
|35
|24
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|03:38
|Güneş
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|Öğle
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|İkindi
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|Akşam
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|Yatsı
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