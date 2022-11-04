ESOGÜ, 2022-KPSS Ortaöğretim Sınavı’na katılacak adaylara giriş-çıkışlarda kolaylık sağlayacak

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörlüğü’nden yapılan açıklamada 6 Kasım 2022 Pazar günü ESOGÜ Meşelik yerleşkesinde uygulanacak olan 2022-KPSS Ortaöğretim Sınavı’na katılacak adaylara kolaylık sağlanması amacıyla, sınav günü yerleşke nizamiyeleri, kampüs içi güvenlik bariyerleri ve yerleşkenin Karacaşehir tarafındaki Regülatör mevkiinde yer alan alternatif kapısının giriş-çıkış yönlerinde açık tutulacağı belirtildi. Açıklamada, Rektörlüğün söz konusu sınava ilişkin gerekli önlemleri aldığı bildirilerek, sınava katılacak olan tüm adaylara başarı dilekleri sunuldu.