banner528

banner526

banner527

banner403

banner420

Son Dakika
Tuzla’da Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın!
Tuzla’da Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın!
Benzin ve motorine zam
Benzin ve motorine zam
Borsa güne rekor seviyede başladı
Borsa güne rekor seviyede başladı
Aselsan'dan açıklama!
Aselsan'dan açıklama!

ESO’dan Stratejik Şirket Yönetimi ve İş Zekâsı konferansı

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) ve Erkin Şahinöz Akademi işbirliğiyle düzenlenen konferansta stratejik şirket yönetimi ve iş zekâsı konuları geniş bir çerçevede ele alınarak, katılımcıların sorularıyla masaya yatırıldı.

ESKİŞEHİR 09.12.2021, 12:33
ESO’dan Stratejik Şirket Yönetimi ve İş Zekâsı konferansı

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) ve Erkin Şahinöz Akademi işbirliğiyle düzenlenen konferansta stratejik şirket yönetimi ve iş zekâsı konuları geniş bir çerçevede ele alınarak, katılımcıların sorularıyla masaya yatırıldı.

ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, Başkan Yardımcısı Fatih Düş, Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Üyeleri ve üreticiler ile sanayicilerin yoğun olarak katıldığı Stratejik Şirket Yönetimi ve İş Zekâsı konferansı ESO Meclis Salonunda gerçekleştirildi. Konferans öncesi değerlendirmede bulunan Başkan Kesikbaş, reel sektör ve iş dünyasının şu an için odak noktasının ekonomi olduğunu belirterek, “Bu kapsamda üyelerimizi her türlü gelişmeden haberdar etmek için bilgilendirme çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

“Sorular aynı cevaplar farklı”

Alanında uzman isimlerin söz aldığı konferansın açılışını gerçekleştiren FED eski Araştırma Direktörü ve Ekonomist Erkin Şahinöz, ekonomi ve ticarette sorulan soruların aynı ancak cevapların çok hızlı değiştiğini söyleyerek, “İnanılmaz bir dönemde yaşıyoruz. Bir yanda tedarik zinciri problemleri, bir yanda ABD-Çin arasındaki ticaret ve e-ticaret savaşı, bir yandan kripto paranın geleneksel finans dünyasına, geleneksel internete, sosyal medyaya meydan okuyuşu var. Bu süreçte şirketlerimiz fiyatlandırma yapmakta ve maliyetlendirmede zorluk yaşıyor” diye konuştu.

“Risk dediğimiz şey bildiğimiz bilinmeyendir”

Yatırımcı ve üreticiler için bir risk ortamı olduğuna değinen Şahinöz, “Unutmayın ki sizi devirecek yumruk en sert yumruk değildir. Hiç beklemediğiniz yerden gelen yumruktur. Risk dediğimiz şey bildiğimiz bilinmeyendir. Bir belirsizlik çağı yaşıyoruz ve burada bizi devireceklere hazırlıklı olmalıyız. Örneğin koronavirüs, bizler için beklenmedik bir yumruk oldu. İyi okuyabilirsek bunu yaşamaya devam edeceğimizi görürüz” diye konuştu. Belirsizlikle birlikte karmaşık bir dönemden geçildiğinden söz eden Şahinöz, yeni gelen teknolojilerin çok kolay anlaşılamayabileceğini ifade etti. Şahinöz, “Hayatımıza giren ve entegre etmek zorunda olduğumuz, uyumlanmak zorunda olduğumuz ne kadar yeni teknoloji ve inovasyon varsa anlaşılması çok zor şeyler. Bunu en güzel açıklayan örnek ise block chainler” dedi.

“Veriyi toplamamız gerek”

Muğlaklığın gittikçe artan bir etkisi olduğunu dile getiren Şahinöz, “Stratejik şirket yönetimi, iş zekâsı, büyük veri, nesnelerin interneti. Herkes bunları anlatıyor, bunlardan bahsediyor. Peki, bunları ne kadar hayatımızın içerisinde ne kadarını uygulamaya alabildik? Muğlaklıktan kastım o veriyi toplamak. İş verisinin üretilmesi, toplanması ve analizinde maalesef çok gerideyiz” dedi. Yaklaşık 200 ülke olduğunu ama dolaşımdaki paranın yüzde 68’nin dolar cinsinden olduğunu bildiren Şahinöz, “Ülkemizdeki bankalardaki mevduatın yüzde 53’ü yabancı parada, bunun da yüzde 82’si dolarda ise bu hâkimiyet önemli bir hâkimiyettir” değerlendirmesinde bulundu.

Erkin Şahinöz’ün konuşması sonrası Fikret Aslanyürek, “Hafızanın Üç Altın Anahtarı”, Hande Çankaya “İtibar Yönetimi”, Mete Tevetoğlu “Kurumsal Yönetimin Hukuki Mimarisi”, Cumhur İnan Bilen “Mali Mevzuatta Güncel Gelişmeler”, Mustafa Bedük “Aile Şirketlerinde Dönüşüm” konularında bilgi verdi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 15 39
2. Konyaspor 15 27
3. Fenerbahçe 15 27
4. Hatayspor 15 26
5. Başakşehir 15 25
6. Alanyaspor 15 24
7. Galatasaray 15 23
8. Karagümrük 15 22
9. Beşiktaş 15 21
10. Adana Demirspor 15 20
11. Sivasspor 15 19
12. Giresunspor 15 19
13. Kayserispor 15 19
14. Altay 15 18
15. Antalyaspor 15 18
16. Gaziantep FK 15 18
17. Göztepe 15 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 15 14
19. Kasımpaşa 15 11
20. Rizespor 15 10
Takımlar O P
1. Ankaragücü 15 30
2. Erzurumspor 13 28
3. Ümraniye 14 27
4. Eyüpspor 14 27
5. Bandırmaspor 14 25
6. Samsunspor 14 22
7. Tuzlaspor 13 21
8. İstanbulspor 14 20
9. Kocaelispor 14 20
10. Gençlerbirliği 14 20
11. Boluspor 14 19
12. Adanaspor 15 19
13. Menemenspor 14 18
14. Bursaspor 14 17
15. Manisa FK 15 17
16. Denizlispor 14 15
17. Ankara Keçiörengücü 14 14
18. Altınordu 15 13
19. Balıkesirspor 14 7
Takımlar O P
1. Man City 15 35
2. Liverpool 15 34
3. Chelsea 15 33
4. West Ham 15 27
5. Tottenham 14 25
6. M. United 15 24
7. Arsenal 15 23
8. Wolverhampton 15 21
9. Brighton 15 20
10. Aston Villa 15 19
11. Leicester City 15 19
12. Everton 15 18
13. Brentford 15 17
14. Crystal Palace 15 16
15. Leeds United 15 16
16. Southampton 15 16
17. Watford 15 13
18. Burnley 14 10
19. Newcastle 15 10
20. Norwich City 15 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 16 39
2. Sevilla 15 31
3. Real Betis 16 30
4. Atletico Madrid 15 29
5. Real Sociedad 16 29
6. Rayo Vallecano 16 27
7. Barcelona 15 23
8. Valencia 16 22
9. Athletic Bilbao 16 21
10. Osasuna 16 21
11. Espanyol 16 20
12. Mallorca 16 19
13. Villarreal 15 16
14. Celta de Vigo 16 16
15. Granada 15 15
16. Elche 16 15
17. Deportivo Alaves 15 14
18. Cádiz 16 12
19. Getafe 16 11
20. Levante 16 8