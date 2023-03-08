ESO’dan Eskişehir sanayisi için İspanya adımı

Eskişehir Sanayi Odası (ESO), Türk-İspanya Sanayi ve Ticaret Odası ile uluslararası ticareti geliştirmeye yönelik “İş Protokolü” imzaladı.

Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş ve Türk-İspanyol Sanayi ve Ticaret Odası Türkiye Delegesi Vicente Balbin Gallego’nun imza attığı protokol neticesinde iki ülke arasında gerçekleştirilecek her türlü ticari faaliyeti desteklemek adına karşılıklı iş birliği yapılması kararlaştırıldı.

Bu kapsamda, ESO ev sahipliğinde yapılan imza töreninde, Türk ve İspanyol şirketlerinin iş birliğine olanak sağlayacak bir platform oluşturularak yeni fırsatların geliştirilmesi hususunda anlaşmaya varıldı.

Yapılan protokolle ilgili konuşan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Daha önce yaptığımız organizasyonlarda İspanya sanayisi ile tanışıp çeşitli sektörlerde çalışan İspanyol sanayiciler ile ESO Üyelerimiz arasında ikili iş görüşmeleri gerçekleştirmiştik. Bugün imzaladığımız protokol ile bu ilişkilerimizi daha da geliştirmeyi, ticari iş birliğimizi arttırmayı hedefliyoruz. ESO olarak, Eskişehir sanayisinin tanıtımı ve güçlendirilmesi adına uluslararası iş birliği köprülerinin kurulmasında etkin rol almayı sürdüreceğiz. Bu bağlamda bu anlaşmanın her iki ülkeye de hayırlı olmasını dilerim.” dedi.

Türk-İspanyol Sanayi ve Ticaret Odası Türkiye Delegesi Vicente Balbin Gallego ise, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri daha ileriye taşımak istediklerini belirterek, “Bu protokol sayesinde, ülkemiz ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin geliştirileceğine inanıyoruz. Türk - İspanyol işbirliklerini arttırmak ve iki ülkenin birbirlerini tanıması için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız” dedi.