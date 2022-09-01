ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş: “Artan enerji maliyetleri üretimi etkileyecek”

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, doğalgaz ve elektrik fiyatlarına 1 Eylül tarihinden itibaren uygulanacak yeni fiyat tarifeleriyle ilgili, “Piyasa koşulları sürdürülebilir değil, ancak yine de ayakta kalmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Sanayide kullanılan doğalgazın birim fiyatına yüzde 50,8 zam yapılırken, elektrikte sanayi abonelerindeki artış oranı yüzde 50 oldu. Enerji maliyetlerindeki bu artışın imalat sektöründe üretimi derinden etkileyeceğini söyleyen Kesikbaş, kapasite kullanımında ciddi bir düşüş yaşanabileceğinin altını çizdi.

“Sanayici bu yükü taşıyamaz hale geldi”

ESO Başkanı Kesikbaş konuyla ilgili olarak, “Enerji maliyetlerindeki yüksek oranlı artışların nihai ürün fiyatlarını yükselteceğini ve enflasyon riskini büyüteceğinden endişeleniyoruz. Sanayide kullanılan doğalgazda son 18 ayda yüzde 998 artış yaşandı. Sanayici bu yükü taşıyamaz hale geldi. Girdi maliyetlerindeki artışları satış fiyatlarına yansıtamıyoruz. Kar marjları çok düşük seviyelere geriledi. Piyasa koşulları sürdürülebilir değil, ancak yine de ayakta kalmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. En güçlü kalkanımız sanayidir” ifadelerini kullandı.

“İç piyasada daralma yaşanıyor, dış piyasalarda rekabetçiliğimiz azalıyor”

Küresel enerji krizi olarak yorumlanan süreçte tüm ham madde fiyatlarında olağanüstü artışlar yaşandığına işaret eden Kesikbaş, bu durumun ülkemizdeki enerji üretim maliyetlerini de olumsuz etkilediğini söyledi. Kesikbaş enerji krizi ile ilgili olarak şu ifadelere yer verdi.

“Enerji maliyetleri bütün dünyada yükseliyor ancak ihracat ile büyüyen ekonomimizin dış piyasalarda rekabet gücü azalıyor. Ayrıca halkın satın alma gücü düştüğü için iç piyasada daralma yaşanıyor. Sanayicimiz yüksek oranlarda yapılan enerji zamları sebebi ile fiyat veremez hale geldi. Yüksek enerji fiyatlarının temelleriyle mücadele edilmesi ve enerji piyasasında belirsizliğin azaltılması gerektiğini düşünüyoruz. Sonbahar ve kış aylarında Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle bu krizin büyüyebileceğini biliyoruz. Bu nedenle gerekli önlemlerin alınmasını beklemekteyiz.”