ESO Yönetim Kurulu Almanya Başkonsolosu’ndan vize için destek talep etti

Almanya’nın İstanbul Başkonsolosu Johannes Regenbrecht’in Eskişehir Sanayi Odası’na yaptığı ziyarette konuşan ESO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sinan Özeçoğlu, “İş insanlarımızın karşısına vize sıkıntısı çıkıyor” dedi.

Eskişehir Sanayi Odası’na ziyaret gerçekleştiren Almanya’nın İstanbul Başkonsolosu Johannes Regenbrecht ile ESO Yönetim Kurulu üyeleri bir araya geldi. Başkonsolosa, ESO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sinan Özeçoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri Eskişehir sanayisi hakkında bilgi verirken özellikle ihracatçı ESO üyelerinin vize konusundaki beklentilerini ve çözülmesi gereken konuları iletildi. Eskişehir sanayisinin ihracatla büyüme stratejisi takip ettiğini ve bu yönde bir strateji de izlediklerini belirten ESO Başkan Yardımcısı Sinan Özeçoğlu, “İhracatçı firmamızın yarısından fazlası Avrupa ile çalışıyor. Ancak Avrupa’daki pazar potansiyeli düşünüldüğünde bu sayıyı daha da arttırmak istiyoruz. ‘Dış Ticaret İstihbarat Ofisimiz’ ve ‘Vize Merkezimiz’ sanayicilerimizin yanında” dedi.

“İşbirliği ile vize sorununu aşmalıyız”

ESO üyesi sanayicilerin uzun yıllardır Avrupa’ya ihracat yapma kapasitesine ve tecrübesine sahip olduğu vurgulayan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sinan Özeçoğlu, “Ülkemiz ve Almanya arasında tarihi ilişkiler olduğu kadar ekonomik ilişkiler de çok yoğun. Karşılıklı iş ilişkilerimizi arttırmak en büyük isteğimiz. Ancak bu noktada iş insanlarımızın karşısına vize sıkıntısı çıkıyor. Üyelerimizin en büyük beklentisi bu yönde ve işbirliği ile bu konuyu aşmamız gerekiyor” diye konuştu.

“Ticaretimiz geliştikçe kültürel iş birlikleri de artacaktır”

Görüşmede Başkonsolos Johannes Regenbrecht, vize konusunun gündem maddelerinden biri olduğunun altını çizerek, bu yönde kolaylaştırıcı faaliyetlerin değerlendirilebileceğini şu sözlerle ifade etti:

“Eskişehir ve Almanya arasında ortak çalışmalar gerçekleştirmek isteriz. Ticaretimiz, ihracatımız geliştikçe kültürel iş birlikleri de artacaktır.”